حملة للتوعية بالاستخدام الآمن للدراجات النارية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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أطلقت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي، حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للدراجات النارية، وتستهدف الحملة، المطاعم ومتاجر التجزئة، وشركات توصيل الطرود، وغيرها من الشركات العاملة في مجال التوصيل. وتأتي هذه الحملة، ضمن استراتيجية الرؤية الصفرية، التي تهدف إلي تقليص أعداد وفيات الحوادث على الطرق.

وحثت اللجنة، الشركات العاملة في مجال التوصيل، على تزويد سائقي الدراجات النارية بكافة مستلزمات السلامة وأدوات الحماية الشخصية، بما في ذلك الخوذة، والنظارات الواقية، والقفازات والأحذية الواقية، والألبسة المخصصة، ودراجات نارية تلبي المتطلبات الفنية اللازمة، كما دعت اللجنة، سائقي الدراجات النارية، إلى الالتزام بكافة قوانين السير والمرور.

ومن جهتها، شددت شرطة أبوظبي، على أهمية الالتزام بقواعد وسرعة الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، مثل التأكد من صلاحية إضاءة الدراجات النارية، وصيانتها بشكل دوري، لضمان أعلى معايير السلامة للسائق ومستخدمي الطريق، وأهمية ترك مسافة أمان بين الدراجة والمركبات، وعدم الدخول إلى الأماكن الممنوعة.

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