شرطة دبي تكرم متطوعي مبادرة الروح الإيجابية

المصدر: دبي- البيان

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كرم العميد خالد علي شهيل مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، متطوعي مبادرة الروح الإيجابية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.



وأشاد العميد خالد علي شهيل، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح فعاليات مبادرة الروح الإيجابية، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، مؤكداً أن شرطة دبي عملت منذ وقت مبكر، على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة، ومنصة تعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، نظراً للانعكاسات الإيجابية للتطوع على الفرد والأسرة والمجتمع، متمنياً لهم مواصلة التميز والعمل في إطار يعكس الدور الشمولي لشرطة دبي بالمجتمع.



وقال العميد خالد شهيل، إن العطاء المتواصل والمتميز الذي يبرزه المتطوعون، من خلال الأنشطة الكثيرة التي تقوم بها مبادرة الروح الإيجابية، وبما يعكس الجهود المبذولة لشرطة دبي في هذا الإطار، منوهاً بأهمية الروح الجماعية في إنجاح العمل، وفقاً لنهج شرطة دبي في دعم المجتمع، شاكراً لجميع المكرمين من ضباط وضباط صف، دورهم المتميز، ومتمنياً لهم دوام التوفيق.

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