استعراض سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين الإمارات وأستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع صباح أمس بمكتبه الفريق قريق بيلتون رئيس العمليات المشتركة الأسترالية بحضور هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة.



ورحب العامري برئيس العمليات المشتركة الأسترالية واستعرض معه علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.



وبحث قائد العمليات المشتركة ورئيس العمليات المشتركة الأسترالية خلال اللقاء أيضاً علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية وتناولا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئيس الإدراة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع صباح أمس بمكتبه الفريق قريق بيلتون رئيس العمليات المشتركة الأسترالية.



وفي بداية اللقاء رحب رئيس الإدراة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية بالضيف والوفد المرافق له والذي أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده خلال عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء عدد من ضباط وزارة الدفاع.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز