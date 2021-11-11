اختتام المؤتمر العالمي للطرق بزيارات فنية لأهم المشاريع في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة الطرق والمواصلات، فعاليات الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق بزيارات فنية لأهم المشاريع في دبي.



وأقيمت فعاليات الدورة الـ 18 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي استضافتها دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات بمركز دبي التجاري في الفترة من 7 ولغاية 9 نوفمبر تحت شعار: «طرق المستقبل».







فعاليات



وقدم عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، العرض الأخير للمؤتمر تحت عنوان «طرق نحو الغد، أجندة حتى عام 2030» وألقى بيل سوول، نائب أول مجلس الإدارة في الاتحاد الدولي للطرق، الكلمة الختامية للحدث، حيث أثنى على أجندة فعاليات المؤتمر التي حضرها أكثر من 2500 زائر ومشاركة 250 متحدثاً، وخبراء ومتخصصين في مجال الطرق والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي من 60 دولة. والتقط معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، صورة جماعية مع الرعاة.



وناقش المؤتمر 150 ورقة عمل حول موضوعات عديدة حول أبرز التحديات والمسار الاستشرافي لمستقبل الطرق والتنقل الذكي، وأهمها: الأرصفة المقاومة للمناخ، وتخضير قطاع الطرق، وتسعير التنقل، وأحدث التقنيات لدعم البنية التحتية وتنقل المركبات. وشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 80 شركة عالمية وناشئة من مختلف دول العالم، وعرض المشاركون أبرز التقنيات والخدمات والحلول التي تخدم قطاع الطرق.





بنية تحتية



ونظمت الهيئة في اليوم الأخير من المؤتمر زيارات فنية للوفود المشاركة في المؤتمر للاطلاع على عدد من مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تميزت بها إمارة دبي، وهي: مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وقناة دبي المائية، ومشروع تطوير طريق دبي – العين، وجسر عبور المشاة في منطقة المارينا.



واطلعت الوفود عن قرب على الجوانب التطويرية لمشروع قناة دبي المائية على البنية التحتية في مجال شبكات الطرق، وكذلك الجانب الاستثماري والبيئي، والعائد السياحي من تنفيذ مشروع القناة المائية التي تعد في الوقت الحاضر من أهم الاماكن السياحية في دبي وإحدى أشهر المجاري المائية في منطقة الخليج العربي.







جولة



كما زارت الوفود مشروع تطوير طريق دبي-العين الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ملياري درهم، ويعتبر من المشاريع الضخمة التي تنفذها الهيئة في الوقت الحالي، الذي يواكب التطور الذي تشهد إمارة دبي. واطلعت الوفود على جسر المارينا للمشاة، الذي يعد الأول من نوعه في إمارة دبي، من الجسور المتميز التي نفذتها الهيئة في الآونة الأخيرة والذي يخدم حركة المشاة من أربع جهات.



واختتمت الوفود جولتها بزيارة مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، والاطلاع على أحدث التقنيات والبرمجيات الذكية المستخدمة في المركز، والتي تخدم توجهات حكومة دبي في التحول للمدينة الأذكى عالمياً.



الطاير يتوسط عدداً من المشاركين في الحفل الختامي

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