93 % نسبة السعادة الوظيفية في«إقامة دبي»

المصدر: دبي- البيان

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أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن نتائج استبيان السعادة الوظيفية لقطاعات إقامة دبي لعام الجاري، أظهرت تحقيق الإدارة نسبة 93%، وقد حصد قطاع شؤون الهوية والجنسية المركز الأول، فيما حصل قطاعا الموارد البشرية والمالية، وشؤون المنافذ البحرية والبرية على المركز الثاني، فيما حصل كل من قطاع شؤون الدعم المؤسسي وقطاع أذونات الدخول والإقامة على المركز الثالث، وهو ما يعكس مدى رضا وسعادة موظفي إقامة دبي.



وأكد أن ارتفاع مؤشر السعادة يعكس التطور في نتائج سعادة الموظفين وحرص الإدارة على العمل وفق رؤية القيادة الرشيدة.



جاء ذلك خلال اطلاع الفريق محمد أحمد المري على إعلان نتائج السعادة الوظيفية لعام 2021، بحضور الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومساعدي المدير العام.





أولويات



وأشار الفريق محمد المري إلى أن إقامة دبي جعلت مفهوم السعادة مبدئاً أساسياً وأولوية في كافة مبادراتها ومشاريعها وبرامجها وخططها واستراتيجياتها، وذلك تحقيقاً لتوجهات الحكومة الهادفة لجعل إمارة دبي المدينة الأسعد في العالم، عبر توفير خدمات تسعد الموظفين وتحقق السعادة وجودة الحياة لهم. ويأتي ذلك إيماناً منها بأن التميز لا يحدث مصادفة وإنما هو ثمرة جهود متواصلة وبيئة محفزة تتبنى الإبداع، وتحرص على الاهتمام المتزايد بمواردها البشرية من أجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.



وأضاف: «سنواصل العمل على تحسين نتيجة مؤشر سعادة الموظفين في الإدارة لأن سعادة موظفينا من أولوياتنا وهي من متطلبات تحقيق السعادة للمجتمع».





جهود



وأثنى الفريق محمد المري على جهود القطاعات وكفاءة كوادرها وتميز أدائهم في العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق السعادة الوظيفية، داعياً كافة قطاعات الإدارة إلى الاستمرار في نهج التميز وتنفيذ مبادرات تنعكس على تحسين السعادة المؤسسية، بما في ذلك سعادة الموظفين.



ومن جانبه قال الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إن إقامة دبي من الدوائر الرائدة في تعزيز سعادة الموظفين، حيث لوحظ ذلك من الارتفاع في نسب السعادة الوظيفية في نتائج استطلاع السعادة الوظيفية الداخلي من عام لآخر، وبنسب مقاربة لاستطلاع سعادة موظفي حكومة دبي مما يعكس المنهجية الواضحة التي تتبعها الإدارة في مبدأ تحقيق وتعزيز السعادة الوظيفية.

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