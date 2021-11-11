«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع بلجيكا في قطاعي الطاقة والمياه

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً بلجيكياً رفيع المستوى برئاسة إليو دي روبو، رئيس حكومة إقليم والونيا البلجيكية، ضم كلاً من بيتر كلاس، سفير المملكة البلجيكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوليفير هنري، رئيس مكتب مجلس الوزراء في إقليم والونيا، وانجي هينن، الملحق التجاري لمنطقة والون وبروكسل العاصمة في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين لشركات وهيئات مختلفة من القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والاتصالات بإقليم والونيا البلجيكية.



وهدفت الزيارة للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة ودور الهيئة في دعم مستقبل الطاقة النظيفة واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في حلول تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات طاقاتها الوطنية.



ورحب معالي الطاير أثناء اللقاء بزيارة الوفد البلجيكي مثمناً أهمية التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات البلجيكية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.







أبرز المشاريع



واستعرض معاليه، خلال اللقاء، أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وكيفية تسخير الهيئة إمكاناتنا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية للمساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية مستدامة.



وقال معالي سعيد محمد الطاير خلال الاجتماع: «لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. ويحظى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.







استراتيجية



وأضاف معاليه أن مشاريع المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، تشكل أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وأطلقت الهيئة مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.



وقد زار الوفد البلجيكي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وأشاد إليو دي روبو، رئيس حكومة إقليم والونيا البلجيكية بجهود وإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز مستقبل مستدام.

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