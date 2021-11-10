دبي تستضيف غداً أكبر تجمع عالمي لأطباء المسالك البولية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، غداً، فعاليات المؤتمر الدولي للمسالك البولية الـ 41، الذي تنظمه جمعية المسالك الأوروبية وذلك بالتزامن مع المؤتمر الـ 10 لجمعية المسالك البولية، وبمشاركة 3200 طبيب منهم 1500 حضورياً، إضافة إلى 1700 طبيب افتراضياً من 80 دولة.

وأكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس شعبة المسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس الرابطة العربية المنتخب للمسالك البولية في تصريحات للصحفيين على هامش ورش العمل التي انطلقت اليوم، أهمية هذا الحدث العالمي الذي ستستضيفه دبي بعد التعافي من جائحة «كورونا».

لافتاً إلى أن عدد المتحدثين في المؤتمر سيصل إلى 260 متحدثاً، وعدد أوراق العمل التي ستقدم في المؤتمر 900 ورقة في جميع التخصصات الدقيقة والتخصصية في مجال المسالك البولية والأمراض المرتبطة بالجهاز البولي وأحدث التقنيات في وسائل التشخيص والعلاج، بما في ذلك استخدام الروبوت الآلي في جراحات البروستاتا وأمراض الكلى، إضافة إلى استعراض روبوت آخر متخصص بحصوات الجهاز البولي.

تزامن

وبدوره أكد الدكتور ياسر فرحات أستاذ جراحة المسالك البولية ورئيس المدرسة العربية لجراحة المسالك البولية نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أهمية انعقاد المؤتمر، الذي يتزامن مع استضافة دبي للحدث العالمي «إكسبو 2020»، لافتاً إلى أن المشاركين في المؤتمر سيحصلون على 28 ساعة معتمدة من الجمعية الأوروبية للمسالك البولية.

وأضاف: سيتم على هامش المؤتمر تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية بين الأطباء وسيتم فيها التطرق إلى البروتوكولات العلاجية والأدلة الإرشادية، إضافة إلى ورش عمل للأطباء المبتدئين على التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الطبية لتدريب وإكساب الأطباء المشاركين المهارات والخبرات المطلوبة.

مشاركة

سيقام على هامش المؤتمر الدولي للمسالك البولية معرض مصاحب تشارك فيه الشركات العالمية والمحلية لعرض أحدث منتجاتها الطبية في مجال جراحة المسالك البولية، وإيجاد فرص استثمارية في القطاع الطبي وفتح لآفاق جديدة للتعاون البناء والمثمر لخدمة الإنسانية.

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