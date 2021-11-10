توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الغربية والشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.

ويحدث المد الأول عند الساعة 07:30 والمد الثاني عند الساعة 16:10 والجزر الأول عند الساعة 10:02 والجزر الثاني عند الساعة 00:48.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 03:52 و الجزر الاول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 20:49 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 23 70 30

دبي 30 22 55 25

الشارقة 31 21 55 25

عجمان 31 24 55 25

أم القيوين 31 17 55 25

رأس الخيمة 32 17 50 20

الفجيرة 29 22 70 35

العين 31 20 45 20

ليوا 32 19 80 25

الرويس 31 21 70 35

السلع 31 21 75 35

دلما 29 25 70 30

طنب الكبرى 30 24 65 30

طنب الصغرى 30 24 65 30

أبو موسى 30 24 65 30

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