أربعة أعمال من البيان مرشحة للفوز بجائزة الصحافة العربية في دورتها العشرين

المصدر: البيان

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كشف نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء المرشحين من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه، لنيل التكريم ضمن فئات الجائزة المختلفة في دورتها العشرين، في حين سيتم تكريم الفائزين يوم 28 نوفمبر الجاري ضمن حفل يقام بهذه المناسبة في "ساحة الوصل" بإكسبو 2020 دبي، أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم، بحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع لجوائز الصحافة في المنطقة العربية.

وكشف نادي دبي للصحافة عن ترشيح أربعة أعمال من صحيفة البيان للفوز بجائزة الصحافة العربية في دورتها العشرين وهي:

- عن فئة الصحافة الاستقصائية وشملت: عملاً جماعياً نشر بعنوان "التجارب السريرية.. "روشتة" الوقاية من أمراض وأوبئة العصر"، مُقدم من: ناهد النقبي، وعماد عبدالحميد، ومصطفى خليفة، ونورا الأمير، وأحمد يحيى، ومنى خليفة من صحيفة البيان الإماراتية.

-عن فئة الصحافة الاقتصادية : موضوع تحت عنوان "البيان" تُبحر عبر مستويات الإنترنت السطحية والعميقة والمظلمة، تقدم به كل من: وائل اللبابيدي، وسيد صالح من صحيفة البيان الإماراتية.

- عن فئة الصحافة الرياضية: ملف صحافي نشر تحت عنوان "الشوط الثالث" للصحافي علي شدهان من صحيفة البيان الإماراتية.



- عن فئة الصحافة السياسية: موضوع بعنوان "العثمانيون الجدد" للصحافي الدكتور أيمن سمير من صحيفة البيان الإماراتية.

يُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد كرمت على مدار تاريخها وخلال 20 عاماً ما يقارب 300 مبدعاً في عالم الصحافة ضمن الفئات المختلفة للجائزة والتي غطت مختلف التخصصات الصحافية وواكبت تطورات المهنة خلال عقدين من الزمان، محافظة على موقعها كأهم وأبرز منصات الاحتفاء بالمبدعين في رواق صاحبة الجلالة، وأكثرها تأثيراً في ناحية التحفيز على الارتقاء بمستوى الإبداع الصحافي في شتى صوره وأشكاله.

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