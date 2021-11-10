تمديد مهلة الإعفاء من غرامات التأخير على مشتركي الضمان الصحي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي الجهة التنظيمية والرقابية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تمديد مهلة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي حتى تاريخ 2 يناير 2022، وذلك ضمن التزامها بضمان استمرارية حصول جميع أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت الهيئة أن الإعفاء يشمل الأفراد المكفولين بموجب كفالة فردية مثل العمالة المنزلية والأولاد والآباء، والأفراد الذين تأخروا في إكمال أو تجديد اشتراك التأمين الصحي، وسيتم فرض غرامة مالية بقيمة 300 درهم لكل شهر تأخير بعد تاريخ 2 يناير، إضافة إلى أي غرامات أخرى مترتبة قبل هذا الإعفاء.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء للاشتراك أو تجديد اشتراكهم في الضمان الصحي، وذلك في إطار الحرص على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي من خلال ضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد أطلقت في السابق باقة من المبادرات والإعفاءات لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على التغطيات التأمينية المناسبة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة. ودعت الدائرة المشتركين للاستفادة من مهلة الإعفاء وذلك من خلال التواصل المباشر مع شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي بالإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز