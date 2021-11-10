الإمارات ترسل إمدادات طبية عاجلة إلى سيراليون

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى جمهورية سيراليون، للتخفيف من حدة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة فريتاون، الناجمة عن انفجار في محطة وقود، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والإصابات بحروق شديدة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع حكومة وشعب سيراليون الصديق في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في تعزيز قدرة المستشفيات في العاصمة فريتاون على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدة الأطقم الطبية على القيام بدورها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وتسعى دولة الإمارات دائما إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف والتي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات، حيث يعكس هذا الدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في توفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين بسبب الآثار السلبية التي تخلفها الكوارث.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت 143 مليون درهم، لدعم الجهود والمشاريع التنموية والإنسانية والخيرية في أكثر من 9 قطاعات أساسية في سيراليون، يأتي في مقدمتها قطاع الصحة، حيث تم إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في بورت لوكو الذي يحتوي على 100 سرير لعلاج المصابين بجائحة كوفيد-19 في سيراليون، مجهزا بجميع المعدات الطبية والأدوية، وإرسال نحو 7 أطنان من المستلزمات الطبية العاجلة لمواجهة الجائحة. كما قامت بتعزيز شبكة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في العاصمة فريتاون، فضلا عن تنفيذ مشاريع لدعم العملية التعليمية في عدد من مدن سيراليون.

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