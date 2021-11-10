محمد بن زايد: جاهزون لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات جاهزة لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي تواجهها الأرض.

وقال سموه عبر حسابها الرسمي على تويتر: خلال اليومين القادمين سيتم اختيار الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28 في عام 2023.. الإمارات بلد الفرص والتعاون والعمل الإيجابي، ونحن جاهزون لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.

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