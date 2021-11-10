محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023 حال فوزها

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023 حال فوزها بالاستضافة.

وقال سموه : "دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين".

وقال سموه عبر تويتر: " الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023..أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

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