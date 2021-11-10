انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الإمارات للفلك برئاسة إبراهيم الجروان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الجمعية العمومية لأعضاء جمعية الامارات للفلك اجتماعها العادي لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله المنجزة خلال الفترة الماضية وتقييم تلك الأعمال، ومناقشة برنامج النشاطات والفعاليات خلال الفترة المقبلة، كما ناقش المبادرات والمقترحات المقدمة من الأعضاء، و تمت مراجعة الحسابات المالية للجمعية وتعيين مدقق حسابات معتمد بحضور ممثل لوزارة تنمية المجتمع.

كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية للفترة القادمة والتي تمتد لأربع سنوات قادمة، وفاز المرشحون التالية أسماؤهم

بعضوية مجلس الإدارة وتم توزيع المناصب الرئيسية عليهم على النحو التالي :

- إبراهيم عبدالرحمن الجروان... رئيسا لمجلس إدارة جمعية الامارات للفلك.

-سلطان محمد كراني... نائبا لرئيس مجلس الإدارة .

- أسماء راشد الصريدي ... امين السر .

- عهود علي سعيد... امين الصندوق .

- محمد المازمي...عضوا .

- يوسف احمد ...عضوا .

عمر عبدالرحمن ... عضوا.

وقدم رئيس مجلس الإدارة الجديد الأستاذ/ إبراهيم الجروان ، الشكر إلى مجلس الإدارة السابق و أثنى على جهوده خلال الفترة الماضية، و أكد على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق أهداف الجمعية و المتمثلة في نشر الثقافة و العلوم الفلكية ورفع الوعي المجتمعي نحو أهمية هذه العلوم وجهود الدولة في استكشاف الفضاء واستثماراتها في هذا المجال، واستقطاب المهتمين والمختصين إلى الجمعية لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال ، والمساهمة في الدراسات والبحوث العلمية ذات الاختصاص والتطبيقات التي تخدم المجتمع، وتعزيز البرامج والأنشطة ونشر المواضيع العلمية الفلكية بما يرفع وعي المجتمع إلى تلك العلوم الهامة وتطبيقاتها، و تكوين شراكات مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم جميع الأطراف لتحقيق أهدافها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز