محمد بن زايد : حصول أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية " تقدير عالمي جديد للإمارات

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،أن حصول العاصمة أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية "يعد تقديراً عالمياً جديداً للدولة يضاف إلى إنجازاتها.

وقال سموه: إحدى أولوياتنا المهمة، تعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان.

وفي تغريدة دونها سموه على حسابه الشخصي على تويتر قال : " حصول العاصمة أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية " .. تقدير عالمي جديد للدولة يضاف إلى إنجازاتها.. إحدى أولوياتنا المهمة ، تعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان".

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