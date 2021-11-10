محمد بن زايد: برعاية خليفة وحمد بن عيسى.. علاقات الإمارات والبحرين تواكب تطلعات الشعبين

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي جرت أمس في قصر الوطن بأبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الإماراتية - البحرينية تمكنت، بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك حمد بن عيسى، من مواكبة تطلعات الشعبين الشقيقين للتعاون والتكامل على مختلف المستويات، وتجسيد ما يربط بينهما من وشائج القربى وأواصر الأخوة في برامج ومشروعات تصب في مصلحة التنمية والنهضة والتقدم في البلدين.

وقال سموه إن ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات تاريخ طويل، مشيراً سموه إلى أن العلاقات بين الدول تكون علاقات رسمية.. لكن علاقاتنا مع البحرين خاصة، أثبتت نفسها من خلال التحديات التي صادفتها قبل الاتحاد وبعد الاتحاد.. وعبر سموه عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الدائمة مع دولة الإمارات وعملهما معاً من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ودوّن صاحب السمو ولي عهد أبوظبي عبر «تويتر» أمس: «أرحب بأخي سلمان بن حمد آل خليفة في داره وبين أهله.. مباحثاتنا كانت مثمرة، تركزت في دعم العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتعزيزها، إضافة إلى تنسيق الجهود لأمن المنطقة واستقرارها».

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بولي عهد البحرين والوفد المرافق بين أهله في بلده الثاني دولة الإمارات، وحمله أطيب تحياته وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.. إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وخالص التمنيات للبحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التنمية والازدهار.

فيما نقل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اللقاء، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وتمنياته لسموهما موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

من جانبه أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.. أن المستويات المتقدمة للعلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تشهد نمواً مستمراً على جميع الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوهاً بما تحظى به العلاقات الثنائية من اهتمام ودعم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظهما الله.

وقال: إن لدولة الإمارات الشقيقة مكانة خاصة في قلب كل مواطن بحريني، وهذه المكانة تجسد أزهى معاني الأخوة الحقة التي تميّز العلاقات الثنائية، وتجسد عمق أواصر المحبة والإخاء بين بلدينا وأبنائهما الأشقاء، كما أكدت عليه المواقف المشتركة طوال تاريخنا الممتد سيراً على نهج الآباء والأجداد وامتداداً لأجيال المستقبل، بإذن الله.

ونوه بأهمية البناء على ما تحقق والدفع بأوجه التعاون في جميع مجالاتها نحو مسارات أكثر تكاملاً، معرباً عن اعتزازه بما يجمع البلدين من روابط عميقة راسخة تستند إلى تاريخ ممتد قائم على أواصر متينة من الأخوة.. مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تعززه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والزيارات المتبادلة في جميع المجالات.

كما نوه بدور المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ عيسى بن سلمان، في تعزيز العلاقات الثنائية ووضع الأسس والركائز المتينة لها، ما جعل منها نموذجاً يحتذى على صعيد العلاقات بين الأشقاء.

وسجل ولي عهد البحرين كلمة في سجل كبار الزوار الخاص بقصر الوطن، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، متمنياً مزيداً من النمو والتقدم لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، ودوام الخير والرفعة والازدهار للدولة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

كما حضر.. معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لولي عهد البحرين الذي ضم.. عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وجميل بن محمد حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وكمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، وفائقة صالح، وزيرة الصحة، وزايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعدداً من كبار المسؤولين البحرينيين.

اتفاقيات

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم: مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، تبادلتها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، ومذكرة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام 2021 - 2922 - 2023 ، تبادلتها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني.

ومذكرة تفاهم في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، تبادلها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، مع جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، تبادلها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، مع فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في مملكة البحرين.

ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، تبادلها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية - الجوية العالمي في البحرين، تبادله معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الدولية، مع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ومذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مع كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني.

ومذكرة تفاهم بشأن التغير المناخي والتعاون البيئي، تبادلها معالي الدكتور سلطان أحمد بن الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والدكتور محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة البحريني، ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك وشركة تطوير للبترول في البحرين، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مع محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك والشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مع محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، تبادلها سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، تبادلها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، مع الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني.

ومذكرة تفاهم بين دبي اللوجستية العالمية «DLW» ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تبادلها سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي، مع كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني.

وصول

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان في استقباله لدى وصوله لمطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجرت للأمير سلمان بن حمد آل خليفة مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن في أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لمملكة البحرين.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

كما كان في استقبال سموه..عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويرافق ولي عهد البحرين وفد رفيع المستوى ضم.. عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وجميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وكمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وفائقة صالح وزيرة الصحة، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعدداً من كبار المسؤولين البحرينيين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز