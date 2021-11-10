فعاليات عقارية: إضافة نوعية وترسيخ لثقة المستثمرين

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

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رحب مسؤولو شركات تطوير عقاري عاملة في سوق عقارات دبي، بإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منصة «دبي ريتك» (Dubai Re-Tech) الرقمية، بهدف دعم اتخاذ القرار في السوق العقاري، وتعزيز نمو واستدامة القطاعات العقارية المختلفة، وتوفير أداة جديدة تنضم إلى عناصر الدعم المختلفة التي تخدم تأكيد أعلى درجات الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين، فيما تعد المنصة إحدى المبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040 الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

وقالوا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن دبي بقيادتها الحكيمة لم تدخر جهداً في دعم وإسناد السوق والارتقاء بأدائه وترسيخ ثقة المستثمرين من خلال تطبيق أعلى درجات الشفافية في التعاملات العقارية. مؤكدين أن دبي تواصل مسيرتها في دعم مختلف القطاعات الحيوية ومن بينها القطاع العقاري ليصبح وجهة الاستثمار الأولى عالمياً.

إضافة نوعية

قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي في «ديار للتطوير»، يسجل لدبي تفوقها على نظيراتها في دول العالم، بتوظيف التقنيات الحديثة وكل أطياف التكنولوجيا، في تقديم وإنجاز المعاملات والخدمات العقارية، في إسهام واضح بترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لجعل دبي الأذكى في العالم.

موضحاً أن المنصة الذكية الجديدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إضافة نوعية إلى النشاط العقاري، ولا سيما أنها تشتمل على قاعدة بيانات عقارية متكاملة تشاركية مع مختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع، وتتيح مؤشرات وتوقعات تجعل من استشراف المشهد العقاري أقرب إلى الحدوث فيواكب المطور المستجدات ويخرج بمشروعات ترسخ ثقة المستثمرين بالسوق العقاري وترتقي بها إلى مستويات أعلى باتباع أفضل الممارسات العالمية.

تفوق عالمي

من جهته قال أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة إعمار العقارية، إن دبي نجحت في مواكبة قاطرة «الثورة الصناعية الرابعة»، بتطبيقات ذكية وحلول تقنية، تخدم سلة من الأهداف، وأولها، ترسيخ مكانة الإمارة على مستوى العالم، بوصفها الوجهة العقارية الأولى التي يفضلها المستثمر الدولي، متفوقة على أسواق العقارات العالمية في حماية الحقوق، وتمكين المستثمر من إتمام معاملاته بالكامل في أي مكان كان، وفي أي توقيت يشاء.

موضحاً أن منصة «دبي ريتك» (Dubai Re-Tech) الرقمية، تأتي في وقتها لتمكين صانع القرار من توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير نموذج عقاري متكامل يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة بالقطاعات العقارية المختلفة في دبي، بما في ذلك التوقعات والسيناريوهات المستقبلية، بهدف تبني استراتيجيات وسياسات ومبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات في السوق العقاري.

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