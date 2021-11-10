حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي مستمرة بدعم القطاعات الحيوية لتغدو الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، منصة «دبي ريتك» (Dubai Re-Tech) الرقمية؛ بهدف دعم اتخاذ القرار في السوق العقارية، وتعزيز نمو واستدامة القطاعات العقارية المختلفة، وتوفير أداة جديدة تنضم إلى عناصر الدعم المختلفة، التي تخدم في تأكيد أعلى درجات الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين، فيما تعدّ «دبي ريتك» إحدى المبادرات الداعمة لخطة «دبي الحضرية 2040» الرامية إلى جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.

رؤية ودعم

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دبي مستمرة في دعم مختلف القطاعات الحيوية، من بينها: القطاع العقاري ليصبح الأفضل عالمياً».

وأضاف سموه: «يشهد القطاع العقاري في دبي نمواً قوياً بزيادة عدد المستثمرين بنسبة 80%، وارتفاع بقيمة التصرفات العقارية السنوية لتصل إلى أكثر من 250 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد جاذبية القطاع، وحرص المستثمرين على أن يكونوا جزءاً من هذه السوق الآخذة بالنمو في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي يتم تنفيذها في الإمارة وبكل ما تحمله السوق من فرص واعدة».

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بهدف دعم استدامة القطاع العقاري في دبي، أطلقنا منصة (Dubai Re-Tech)، ترسيخاً لموقع دبي كوجهة استثمارية رائدة ودعماً لخطة دبي الحضرية 2040 ... خلال العام الجاري شهدت دبي تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 250 مليار درهم، وارتفع عدد المستثمرين في القطاع 80% مع استقطاب 38 ألف مستثمر جديد للسوق».

المدينة الأذكى

وأكد سمو ولي عهد دبي أن حكومة دبي تتقدم بخطى ثابتة في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً، مع مواصلة العمل على تقديم كل خدماتها سواء للأفراد أم المؤسسات وكذلك المستثمرين بطريقة سهلة، مع اعتماد الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي تزيد من كفاءة الأداء ضمن شتى القطاعات.

نموذج متكامل

وتعتمد فكرة «دبي ريتك» على استخدام تقنيات متقدمة لتطوير نموذج عقاري متكامل يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة بالقطاعات العقارية المختلفة في دبي، بما في ذلك التوقعات والسيناريوهات المستقبلية؛ بهدف تبني استراتيجيات وسياسات ومبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات في السوق العقارية.

وتحتوي المنصة الجديدة على قاعدة بيانات عقارية متكاملة وآنية تتم مشاركتها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع، وتتضمن المؤشرات والتوقعات المستقبلية الداعمة لاستشراف ما قد يطرأ على القطاع العقاري من تغيرات. وتُعد «دبي ريتك» من الأدوات الداعمة لرسم مستقبل القطاع العقاري في الإمارة، والوصول بثقة المستثمرين في السوق العقارية إلى مستويات أعلى باتباع أفضل الممارسات العالمية.

ويمثل القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية والناشئة.

خطة «دبي الحضرية 2040»

وتشكّل خطة «دبي الحضرية 2040»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خارطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تعزّز تنافسية الإمارة عالمياً من خلال دعم القطاعات الحيوية، مثل: «السياحة» و«التجارة» و«العقارات» و«الخدمات اللوجستية»، وتوفير الفرص؛ لمضاعفة مستويات التنمية والاستثمار والاستمرار في استقطاب الشركات العالمية والناشئة.

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