حمدان بن زايد يعزي فرج بن حمودة الظاهري في وفاة أخيه وابنه

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة واجب العزاء إلى فرج بن حمودة الظاهري في وفاة أخيه «غانم» وابنه «علي»، وذلك في منزل العائلة بأبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدين داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

قدم العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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