«تنفيذي الشارقة» يناقش توفير خدمات حكومية رائدة للمواطنين والقاطنين بالإمارة

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة، وتوفير خدمات حكومية رائدة للمواطنين والقاطنين على أرضها.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حول نتائج أداء الجهات الحكومية المشاركة في منصة الإعلام الذكي، التي تهدف إلى تنظيم وتوحيد العمل الإعلامي للدوائر والجهات الحكومية في الإمارة.

وتضمن التقرير نتائج أداء الجهات الحكومية في عدد من المؤشرات من حيث المواد الإعلامية المنشورة، والملفات المحملة، والرصد للتغطيات الإعلامية في الصحف والمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية.

وناقش المجلس توصيات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021م، والذي عقد تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل»، وشملت التوصيات عدداً من المجالات الحيوية.

ووجه المجلس بالعمل مع كافة الدوائر والهيئات الحكومية لتنفيذ التوصيات الجديدة، ولتعزيز توصيات الدورات السابقة، مشيداً بدور المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة.

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