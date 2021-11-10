خبراء النقل يستعرضون تحديات «صفر» وفيات الحوادث 2030

المصدر: دبي ـ البيان

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في جلسة حوارية ضمت كبار الشخصيات في المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق، الذي عقد في دبي، تباحث الخبراء في التحديات والحلول للوصول إلى وفيات الحوادث المرورية إلى الصفر بحلول عام 2030.

شارك في هذه الجلسة كل من دان تشين، نائب رئيس قسم سلامة النقل بشركة 3 إم (3M)، والدكتور بنجامين كولوتشي ـ ريوس، أستاذ هندسة النقل بجامعة بورتوريكو، ومافيس نكانساه-بوادو، نائب وزير الطرق والطرق السريعة في غانا، وكريس ساندرز، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق ورئيس قسم سلامة الطرق، وعبد الله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، وسونغ هاي يون، نائب مدير قسم المرافق في سلامة الطرق في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

وقدم كل خبير حقائق حول ما يمكن فعله للحد من الحوادث المميتة، مشيرين إلى أن ما ينجح في مدينة واحدة قد لا ينجح بالضرورة في مدينة أخرى وشملت المبادرات المطروحة اتخاذ بعض التدابير المبتكرة بإطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتدقيق سلامة الطريق، ورفع مستوى الوعي في الأوساط المجتمعية، والحاجة إلى تعاون أفضل، وسياقة أكثر أماناً، وعمل تصاميم لطرق أكثر أماناً، ووسائل تنقل جديدة، والأهم من ذلك كله وضع خطة استراتيجية محددة الغرض، والرسالة، والرؤية، والغاية.

وناقش الخبراء التدابير الفعالة من حيث التكلفة حيث اعتبر التثقيف والتوعية عبر المدارس والقنوات الإعلامية الخيار الأفضل وقد تم التأكيد على أن رسائل التوعية يجب أن تكون متكيفة ومصممة خصيصاً للمدن ذات الثقافات والسلوكيات المتعددة.

وفيما يتعلق بالتمويل لضمان سلامة مستخدمي وسائل التنقل، سيكون هناك دور مهم للتغيير المستمر أثناء التخطيط، والتغيير في البنية التحتية للتكيف مع وسائل النقل الجديدة، وكذلك إدخال وسائل التنقل الأصغر مع التدابير الآمنة.

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