ديوان المحاسبة يستضيف فريق الاستعراض الحكومي الأممي لمكافحة الفساد

المصدر: (أبوظبي - وام)

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افتتح معالي الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال فريق الاستعراض الحكومي الذي يشرف على تنفيذ الدورة الثانية من عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك للفصل الثاني «المنع/‏‏‏ الإجراءات الوقائية» والفصل الخامس «استرداد الموجودات».

وأكد أن عملية الاستعراض تهدف إلى تقييم مستوى توافق التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد والوقوف على أفضل الممارسات بشأن منع ومكافحة الفساد ومدى صلابة وفعالية الإجراءات التي تطبقها الدول للحد من انتشار الفساد والحد من أضراره في إطار الاتفاقية الأممية، والتي تعد بمثابة إطار دولي يقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد والمبادئ التي يمكن لدول العالم الأخذ بها والتعاون في تطبيقها بغية مكافحة الفساد بكافة أشكاله والحد من أضراره.

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