صقر غباش يبحث مع سفراء روسيا وباكستان وتشيلي وليتوانيا سبل تعزيز التعاون البرلماني

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، تيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية، وأفضال محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية، وجورج دكرت سفير جمهورية تشيلي، ويوراته راموسكينه القائمة بأعمال سفير جمهورية ليتوانيا.. بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأكد معالي صقر غباش، أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية، وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

مشاريع

كما استعرض معاليه إطلاق حكومة الإمارات لمشاريع الخمسين، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات، مؤكداً على أنها تعد حزمة ضخمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، حيث تهدف هذه المشاريع إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية.

كما أعرب معاليه عن شكر وتقدير المجلس الوطني الاتحادي لمشاركة دولهم في إكسبو 2020 دبي، وبما يمثله من رسالة سلام وتسامح ومحبة من الإمارات إلى العالم أجمع، عنوانها العمل معاً لمواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول القائمة على الابتكار والإبداع للحفاظ على الكوكب.

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