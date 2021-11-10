استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التدريب بمركز إكسلنس للسياقة

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ شركة لوكيشن سوليوشنز من 15 نوفمبر الجاري تشغيل منظومة تدريب تعمل بالذكاء الاصطناعي في مركز إكسلنس للقيادة، وهو المركز الذي يفخر بتوفير تقنيات التدريب بما يضمن ترخيص سائقين مؤهلين تتوافر فيهم متطلبات الأمن والسلامة أثناء القيادة.

ووقعت مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين لوكيشن سوليوشنز، وايه في ليفنغ لاب، ومركز إكسلنس للقيادة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للطرق في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال علي الزعابي، الرئيس التنفيذي لمركز إكسلنس للقيادة: «نحن بصدد توسيع عرضنا القائم على استخدام أحدث التقنيات في سوق تدريب السائقين بدبي من خلال الشراكة مع لوكيشن سوليوشنز وايه في ليفنغ لاب».

ومن جانبه قال زيم أزرق، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ لوكيشن سوليوشنز: يسعدنا أن نتعاون مع فريق موهوب مثل مركز إكسلنس للقيادة الذي يسعى لإدخال الابتكار في العمليات وأدوات تدريب السائقين.

وقال دانيال أفداجيك، الرئيس التنفيذي لمختبر ايه في ليفنغ لاب: لم يكن لدى ايه في ليفنغ لاب أدنى شك بشأن اختيار المقر المقصود لإطلاق السياقة بالذكاء الاصطناعي بفضل القيادة الحكيمة التي تتطلع إلى المستقبل.

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