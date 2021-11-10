«طرق دبي» تنال جائزة أفضل مشروع في إدارة المرور وأنظمة النقل الذكية

المصدر: دبي ـ البيان

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حصدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على جائزة أفضل مشروع في إدارة المرور وأنظمة النقل الذكية، ونالت الهيئة الجائزة عن مشروع مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، ضمن جائزة الإنجازات العالمية للطرق، والتي تكرم مشاريع الطرق المبتكرة والكوادر المثالية، التي تضع صناعة الطرق في طليعة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وأقيم التكريم على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق 2021 الذي تستضيفه هيئة الطرق والمواصلات، في مركز دبي التجاري خلال الفترة ما بين 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.

تكريم

وجرى خلال حفل توزيع الجوائز تكريم الهيئة وعدد المنظمات العالمية المشاركة ضمن 12 فئة، أبرزها: فئة الحفاظ على الأصول وصيانتها، ومنهجية البناء، والتصميم، والتكنولوجيا والمعدات والتصنيع، والتخطيط العمراني والتنقل، وفئة الأبحاث وغيرها من الفئات.

وتُوجت الهيئة باللقب من بين العديد من المشاريع المشاركة في المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، واستلم الجائزة صلاح الدين المرزوقي مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية من المهندس عبدالله المقبل رئيس الاتحاد الدولي للطرق.

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