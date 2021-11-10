محمد البواردي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع اليابان

المصدر: دبي - وام

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بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ونوبو كيشي وزير الدفاع الياباني، عبر الاتصال المرئي أمس، العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال المرئي علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك وسبل تعزيزها، لخدمه مصالح البلدين الصديقين وتدعم رؤية وتطلعات الحكومتين.

وأعرب وزير الدفاع الياباني عن امتنانه للدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مغادرة الموظفين من سفارة اليابان في كابول بأفغانستان، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل الوثيق من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك لضمان الملاحة الآمنة للسفن، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع أمس، إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفير الياباني وثمن جهوده خلال فترة عمله كسفير لليابان لدى الدولة، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والأخذ بها نحو آفاق أرحب.

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