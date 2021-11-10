تخريج الدفعة الثانية من«أكاديمية اتصالات» للحلول الرقمية والأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أكاديمية اتصالات» أمس عن تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في برنامجها التدريبي سمارت آي «SmartEye» للحلول والتقنيات الرقمية المتطورة والأمن الإلكتروني بالتعاون مع «مكتب نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي» و«جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين».

وجاء الإعلان عن تخريج الدفعة الثانية في حفل افتراضي عقد عن بُعد بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وعبدالله هاشم بني حماد، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات للخدمات القابضة»، ود. علي القايدي، المدير العام لـ«أكاديمية اتصالات»، وعبدالله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات» ونخبة من المسؤولين بمشاركة 10 من الخريجين الذين ينتمون لجهات حكومية مختلفة.

تدريب

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: «يسعدنا أن نشهد تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي سمارت آي SmartEye بالتعاون مع أكاديمية اتصالات ليؤكد البرنامج مواصلة نجاحه وتحقيقه الأهداف المرجوة، انسجاماً مع أهداف القيادة الرشيدة في تمكين التحول الرقمي ومواكبة التقنيات المستقبلية والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل.

ويهدف البرنامج لتطوير الموهوبين الإماراتيين ويرتكز على أحدث الحلول والتقنيات الرقمية المتطورة، لبناء قادة المستقبل واستكمال ريادة الدولة على الصعيد الرقمي في المنطقة».

وقال عبدالله هاشم بني حماد، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات للخدمات القابضة»: «نعتز بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي سمارت آي SmartEye الذي نهدف من خلاله إلى الإسهام الفعال في تمكين الكفاءات الوطنية بأحدث المعارف والتقنيات التي تمكنهم من العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دورها الريادي ومكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً.

ويعتمد البرنامج على الخبرة الواسعة لأكاديمية اتصالات من خلال أحدث المناهج المبتكرة والوسائل التعليمية الحديثة بما ينسجم مع حرص اتصالات على دعم المواهب الوطنية وتأمين مشاركتها المتواصلة في مسيرة التحول الرقمي بالدولة».

وأضاف: «تتماشى هذه المبادرة مع حزم مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة الإمارات أخيراً وخاصة برنامج نافس للكوادر الإماراتية الذي يسعى إلى تطوير ورفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وبناء جيل جديد من الكفاءات الموهوبة ذات التنافسية العالية».

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