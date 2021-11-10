تصاميم منازل صديقة لأصحاب الهمم في«ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

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تستقطب الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط» التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، تصاميم مبتكرة لمنازل صفرية الطاقة ومستدامة تجمع بين الرفاهية والمرونة والأصالة والتقدم التقني، بأقل تكلفة ممكنة، مما يجعلها مثالية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، إلى جانب رواد الأعمال والخبراء والمختصين.

وتنظم الهيئة المسابقة العالمية التي تعد الأكثر تنافسية بين الجامعات العالمية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتسهم استضافة دبي للدورتين الأولى والثانية من المسابقة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، بجوائز إجمالية تزيد على 20 مليون درهم، في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة للإبداع وحاضنة للمبدعين ووجهة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تسهم المسابقة في دعم جهود دبي كمدينة مستقبلية تتبنى حلولاً مستدامة وتوفر مساحة للشباب من جميع أنحاء العالم للإبداع والابتكار، ودعم الجهود العالمية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تعمل المسابقة على تعزيز دور الهيئة في تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة في دبي، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

إضافة إلى ذلك، ترسخ المسابقة مساهمة الهيئة في جعل دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك.

أنظمة

يقدم فريق «توازن» من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي – دبي المشارك في هذه الدورة من المسابقة تصميماً لمنزل مستدام وذكي مثالي لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، حيث يتميز بسهولة تشغيل أنظمته الذكية وصيانتها.

وبفضل مرونة تصميمه وإمكانية التحكم بجدرانه، يمكن تعديل غرف المنزل وزيادة عددها حسب الطلب، وتحويلها إلى قاعات لعقد ورش العمل والاجتماعات، مما يجعلها مثالية للعائلات ولرواد الأعمال والمختصين.

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