«إقامة دبي» تستعرض تجارب ملهمة في ملتقى المنار

المصدر: دبي - البيان

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شهد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، افتتاح «ملتقى المنار» تحت شعار «نرتقي بخدماتنا ليصبح العالم ممكناً لذوي الإعاقة البصرية»، والذي تنظمه إقامة دبي للعام الحادي العشر، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاجتماعية المحلية والعالمية من ذوي الإعاقة البصرية، للتعرف إلى أفضل المجالات التي تهتم بهذه الفئة بالإضافة إلى تعريف المجتمع بكيفية التعامل معهم لضمان دمجهم في كل الجوانب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وقد حضر الملتقى الذي نظمته إقامة دبي هذا العام عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، كل من اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، والدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، ومساعدي المدير العام لإقامة دبي، إلى جانب العديد من الشخصيات والمسؤولين وعدد من الشركاء.

دور

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في كلمته الافتتاحية: «يسعدني أن أكون معكم في هذا الحدث الكبير الذي حرصت الإدارة على تنظيمه سنوياً منذ انطلاقته الأولى في عام 2010، لإيمانها بأهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة من إسهامات تجاه المجتمع والوطن، وتماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة الرامية بالارتقاء بمستقبل إمارة دبي لتصبح مدينة صديقة لأصحاب الهمم ونحتفي اليوم بالسنة الحادية عشرة من الإنجاز والنجاح وتبادل التجارب والخبرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم والمرونة في تقديم الخدمات الخاصة لهم».

وأكد الفريق محمد المري، أن ملتقى المنار حقق صدى واسعاً على مر السنوات العشر من انعقاده، بمشاركة متنوعة ومميزة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية على المستوى المحلي والدولي، مشيداً بجهود المشاركين والقائمين على هذا التنظيم الذي أسهم في نجاح الملتقى على مدى السنوات العشر، متمنياً أن يكون الملتقى في سنواته المقبلة أكثر تفاعلاً وأن يصبح منصة حقيقية لهذه الفئة تناقش قضاياهم وتطرح أفكاراً إبداعية ليصبح العالم ممكناً لهم.

ومن جانبها قالت منار الحمادي رئيس فريق ملتقى المنار وموظفة في إقامة دبي من ذوي الإعاقة البصرية: عملنا خلال الملتقى على توفير أحدث وأفضل التقنيات المساندة في العالم بالتنسيق مع عدة جهات مختصة حول خدمات التقنيات المساندة لأصحاب الهمم التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم داخل وخارج بيئة العمل.

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