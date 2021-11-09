562 طناً مبيعات سوق الجبيل من الأسماك في الربع الثالث

المصدر: الشارقة – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إدارة أسماك الجبيل في سوق الجبيل في الشارقة التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة عن أن حجم المبيعات من الأسماك بلغ 562 طناً خلال الربع الثالث من العام الجاري في ظل وفرة كبيرة من مجموعة متنوعة من الأسماك المحلية والمستوردة وفق أعلى المعايير وبأسعار تنافسية تناسب الجميع.

وقال حميد العليلي مدير أسماك الجبيل: «يتوافر في السوق أسماك محلية وأخرى مستوردة وتحرص إدارة السوق على توفير الأسماك وفق أفضل المعايير والمواصفات بمختلف أنواعها مثل البياح وأم ضريس والسبن والجش والصافي صنيفي والسردين والسوبريم والسيباس والشعري والبلطي والهامور وغيرها، وتكون طازجة بشكل يومي وتخضع لرقابة وتفتيش مستمرين.

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