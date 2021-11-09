"دبي للصحافة" و"أوكريدج" ينظمان دورة تدريبية احترافية حول التقديم التلفزيوني

المصدر: البيان

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نظم نادي دبي للصحافة و أكاديمية أوكريدج دورة تدريبية في مجال التقديم التلفزيوني مع تطبيقات و تمارين عملية في بيئة العمل الحقيقية تهدف إلى التمييز بين أشكال وقوالب البرامج التلفزيونية المختلفة سواء كانت إخبارية أو منوعة وأساليب التقديم المرتبطة بكل منها بمشاركة الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

تضمنت الدورة على مدار أربعة أيام بمقر نادي دبي للصحافة وحضور 36 متدربا من داخل الدولة وخارجها المبادئ والقواعد الأساسية لتقديم الأخبار والبرامج والمنوعة ومواصفات ومؤهلات مقدم البرامج التلفزيونية ومهامه ومهاراته المختلفة والأخطاء الشائعة في التقديم التلفزيوني وكيفية التخلص منها وتقنيات التقديم التلفزيوني إضافة إلى السمات التي يجب أن تتوفر في مقدم البرامج التلفزيونية مثل حسن الصوت والحضور المقنع أو ما يعرف بـ "الكاريزما" وسلامة اللغة وإتقان قواعدها وسلامة النطق ومخارج الحروف إلى جانب خصائص وأنواع التقديم التلفزيوني وآليات التفاعل مع المشاهدين والضيوف علاوة على مبادئ إدارة الحوارات وطرق الإعداد لتقديم البرامج وأسلوب طرح الأسئلة على الضيوف.

و أكدت مريم الملا مدير برنامج عضوية نادي دبي للصحافة أن الدورة التدريبية تتويج للشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط نادي دبي للصحافة مع نخبة من الإعلاميين في المنطقة ومع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية وذلك بهدف تطوير محتوى معرفي يسهم في الارتقاء بالقدرات المهنية سواء للعاملين في المجال الإعلامي أو المهتمين بالانضمام إليه ويصقل من مهاراتهم بما يعين على تحقيق مزيد من التميز للإعلام العربي ويؤكد مواكبة العاملين فيه لأحدث مستجدات الإعلام العالمي.

من جانبه قال محمد صالح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية أوكريدج إن دعم المواهب وصقل مهارات الشباب أحد الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في الأكاديمية مؤكدا أن التعاون بين أوكريدج ونادي دبي للصحافة يوفر مساحة نموذجية لتدريب واستقطاب الكفاءات الإعلامية على من داخل الدولة وخارجها.

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