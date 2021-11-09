تدشين الحملة التوعوية «المنشآت الخاصة الآمنة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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دشن اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، الحملة التوعوية الأمنية تحت شعار «المنشآت الخاصة الآمنة»، والتي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية ومراكز الشرطة الشاملة على مستوى الإمارة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وذلك بحضور العقيد ركن عبدالله أحمد بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وتأتي الحملة تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل في تعزيز الأمن والأمان وتستمر 3 أشهر، وتتضمن نشر بروشور توعوي إلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعية الرسمية التابعة للقيادة العامة بـ 4 لغات مختلفة «العربية، الإنجليزية، الأوردو والصينية»، ويحمل العديد من العبارات الإرشادية لأفراد الجمهور عن كيفية الحماية من مخاطر السرقة لدرء تلك الجريمة الماسة بأمن المجتمع من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بها.

وأوضح القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن الحملة تأتي حرصاً من القيادة العامة على الحد من معدلات جرائم السرقة وتحقيقاً للهدف الأسمى المتمثل بانخفاض معدلات الجريمة بالإمارة.

وذلك تنفيذاً للتوجيهات بضرورة توفير سبل الأمن والراحة والسلامة لقاطني الإمارة من المواطنين والمقيمين للمساهمة في القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.

وتتضمن عدة محاور تجسد خط الأمان ضد السرقة والمحافظة على الممتلكات من أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يسعون إلى استغلال الإهمال الذي ينتج عن البعض في تحقيق المصالح غير السوية عبر الحرص على تأمين المنشأة جيداً واستخدام التقنيات الحديثة للمراقبة ذات الجودة العالية وإغلاقها بإحكام وغيرها من التدابير الوقائية الواجب اتباعها والتقيد بها.

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