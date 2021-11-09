غداً.. أول أيام "غيوب اللحيمر"

المصدر: البيان

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تدخل المنطقة بداية من يوم الغد (10 نوفمبر) فترة "غيوب اللحيمر" أو "الاحيمر"، التي تستمر زهاء 42 يوماً، ليظهر النجم فجر 22 ديسمبر من الجهة الشرقية.

ويقول عنها إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: "الاحيمر" أو "اللحيمر" نجم قلب العقرب، لونه يميل إلى الأحمر، ويدعوه بعضهم "نجم السماك الرامح"، وكلاهما نجمان نيران يسقطان في الأفق الغربي بعد غروب الشمس هذه الأيام.

ويضيف: مع غروب نجم الاحيمر تبدأ "ضربة الاحيمر" التي تأتي على شكل اضطرابات جوية يعتبرها البحارة في الخليج العربي أخطر ما في الموسم، حيث تنشط العواصف المفاجئة التي يثور البحر بسببها، خاصة في خليج عمان والأطراف الجنوبية من الخليج العربي.

وتابع الجروان: كان بحارة الإمارات وعموم الخليج العربي يحسبون حساباً لغياب هذا النجم، خشية أن تتأثر سفنهم المتجهة إلى الهند وإفريقيا بالاضطرابات الجوية والأمواج العاتية.

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