«الشارقة صديقة للطفل» تدعو للتصويت للإمارة لنيل جائزة «اليونيسيف للمدن الصديقة للطفل»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق «مكتب الشارقة صديقة للطفل» حملة ترويجية بعنوان «صوت للشارقة صديقة للطفل.. صوت للإمارات» ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل المحدد في 20 نوفمبر من كل عام.

وتهدف الحملة للوصول إلى مختلف فئات الجمهور للمساهمة في دعم ونشر التصويت لإمارة الشارقة للفوز بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل في دورتها الثانية 2021 وذلك عن ملف مشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين ضمن فئة الحوكمة الصديقة للطفل والذي تقدّم به المكتب.

ودعا مكتب الشارقة صديقة للطفل الذي يشارك في فعاليات النسخة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من خلال الحملة فئات الجمهور كافة إلى المساهمة في التصويت ودعم ملف الشارقة وذلك عبر الدخول إلى الرابط https://www.surveymonkey.com/r/HVXK65Y أو من خلال استخدام تقنية المسح الضوئي المتوفّرة على مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب (sharjahchildfriendly@) علماً أن آخر موعد للتصويت هو 14 نوفمبر الجاري.

ودعا المكتب الجمهور إلى الإبداع في النشر والترويج للتصويت لإمارة الشارقة في الجائزة العالمية من أجل الإمارات ومن أجل الشارقة وذلك عبر تنظيم أنشطة وفعاليات تسهم في الترويج للتصويت من خلال إشراك الأطفال من الثقافات والجنسيات والأعمار كافة.

وتعتبر جائزة اليونيسيف للمدن الصديقة للطفل أعلى جائزة عالميّة تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل المعتمدة من قبل منظمة اليونيسيف وفق فئات الجائزة.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الأولى من الجائزة عام 2019 وفازت إمارة الشارقة حينها في فئة الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل عن مشروع الشارقة صديقة للطفل «دعم الرضاعة الطبيعية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز