«زايد للثقافة الإسلامية» تطلق منتدى التسامح الخامس اليوم

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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ستطلق دار زايد للثقافة الإسلامية صباح غد منتدى التسامح الخامس والذي يأتي هذا العام تحت شعار «50 عاماً من التسامح والإنسانية» وسيبث افتراضياً عبر حسابات الدار على وسائل التواصل الاجتماعي، ويأتي برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ويهدف إلى تقديم النموذج الإماراتي مثالاً عالمياً للتسامح، وتعزيز العمل الإنساني لما له من دور أساسي في ترسيخ قيم التسامح والتأكيد من خلال المنتدى على أهمية استشراف الفرص المستقبلية لضمان استدامة التسامح وتقبل التعدد الثقافي.

وينطلق المنتدى بكلمة افتتاحية من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وكلمة الدكتورة نضال محمد الطنيجي المديرة العامة لدار زايد للثقافة الإسلامية. إلى جانب نخبة من الشخصيات الرائدة التي ستثري منتدى التسامح الخامس بالحديث عن عدة محاور، إذ سيتحدث معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في محور «التسامح والإنسانية إرث مشترك». فيما سيتحدث الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في محور «استشراف المستقبل في ظلّ استدامة التسامح».

وسيتحدث سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية في محور الإنسان والتسامح محور التنمية في الإمارات. وسيتحدث سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في محور «دور العمل الإنساني في تعزيز قيم التسامح».

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