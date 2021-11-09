«الإمارات للخدمات الصحية» تستقطب عدداً من الأطباء الاستشاريين في تخصصات طبية حيوية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر نوفمبر، والذي يضم نخبة من الأطباء الاستشاريين، وتشمل مجالات خبراتهم، أمراض القلب التداخلية، العلاج الطبيعي والتأهيل، طب الأجنة، طب حديثي الولادة، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العظام للكتف والركبة، الطب النفسي للبالغين، الطب النفسي للأطفال واليافعين، أمراض الغدد الصماء، التخدير وعلاج الألم، الجراحة العامة وجراحة جدار البطن، جراحة السمنة، جراحة المسالك البولية، الجراحة الروبوتية لأمراض النساء.

ويستفيد من خدمات الأطباء الزائرين لشهر نوفمبر، المرضى المراجعين في مستشفيات عدة تابعة للمؤسسة، ومنها مستشفى القاسمي، القاسمي للنساء والولادة والأطفال، خورفكان، كلباء، مركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي، مستشفى صقر، مستشفى الفجيرة، مستشفى الأمل للصحة النفسية.

وأكدت الدكتورة نور المهيري مدير مكتب الأطباء الزائرين، حرص المؤسسة على تطوير الخدمات العلاجية ومواكبة التطورات على الساحة الطبية من خلال استقطاب أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية الحيوية، وذلك لتوفير طرق علاجية متقدمة للمرضى، بالإضافة لإثراء خبرات الكوادر الطبية والاستفادة من الخبرات العالمية بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.

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