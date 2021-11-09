البنية التحتية لموانئ رأس الخيمة تحمي قوارب الصيد من آثار الرياح

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أسهمت قوة البنية التحتية المتطورة في موانئ رأس الخيمة في حماية قوارب الصيد على أرصفة الموانئ من شدة الرياح القوية التي شهدتها الإمارة أول من أمس، حيث لم تتأثر القوارب إلا في ميناء الجزيرة الحمراء عقب انقطاع الحبل الرابط للقوارب على الرصيف البحري، دون حدوث أضرار.

وشهدت موانئ الصيد في إمارة رأس الخيمة تطويراً شاملاً، حيث أسهم هذا المشروع الحيوي في تطوير البنية التحتية لـ 8 موانئ للصيادين في إمارة رأس الخيمة وفق أحدث المعايير الحديثة والاشتراطات الصحية والسلامة العامة.

وعادت حركة الصيد إلى طبيعتها، صباح أمس، بعد توقفها نتيجة لارتفاع الأمواج البحرية الناتجة عن شدة الرياح التي شهدتها رأس الخيمة، حيث سمح لأصحاب قوارب الصيد بممارسة المهنة بالقرب من الشواطئ وعدم الدخول إلى الأعماق البعيدة لضمان سلامتهم، ضمن توجيهات الجهات المختصة.

وأكد حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، بدء نشاط الرحلات وفق تعليمات الجهات المختصة، حيث لم تؤثر الحالة الجوية على مراكب الصيد أو الموانئ البحرية التي شهدت خلال الفترة الماضية عمليات تطوير شملت رفع الكواسر والبنية التحتية التي تسهم في حماية الموانئ من التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج.

وأشار إلى أن أسعار بيع الأسماك في أسواق الإمارة لم تشهد تأثيراً نتيجة لتوفر كميات كبيرة من الأسماك، وبفضل المحصول الوارد من المزارع السمكية وأحواض التربية التي تغطي أي نقص بالأسواق، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية التي أقرها قسم الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، حيث يتم فرض رقابة مشددة من قبل مفتشي البلدية على الأنواع المعروضة للبيع والتأكد من سلامتها وأنها طازجة.

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