سالم المدفع: 20% زيادة في نسبة مستخدمي التطبيق

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في الشارقة والمشكلة من القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركة «رافد» لحلول المركبات أنها تلقت 59 ألفاً و174 بلاغاً لحوادث مرورية بسيطة من بداية العام وحتى سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 9 آلاف و994 تقرير حوادث على العام الماضي 2020.

وقال سالم سعيد المدفع الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، إن أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بخط السير، والرجوع للخلف من دون انتباه، والإهمال وعدم الانتباه، مشيراً إلى أن تقارير الحوادث من خلال تطبيق (رافد) زادت في العام الجاري بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، ومستخدمو التطبيق زادوا بنسبة 20% مقارنة بـ2020، وزادت أيضاً طلبات المساعدة على الطريق بنسبة 21% على العام الماضي.

جهود

وأكد المدفع أن هذا الارتفاع الكبير في الإبلاغ عن الحوادث المروية البسيطة من خلال تطبيق «رافد»، وكذلك زيادة مستخدمي التطبيق يعززان جهود التحول الرقمي في إمارة الشارقة، والتي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات، وزيادة رضا المتعاملين، وتحقق مرونة أكثر في الربط بين الشركاء من أجل كفاءة أكبر في نوعية الخدمة المقدمة.

فحص

ولفت إلى أنه من خلال «موتورتشك» زادت عملية فحص التسجيل والتجديد بنسبة 55% على العام الماضي، كما زادت خدمات الفحص كافة بنسبة 31% على العام 2020، ونسبة الزيادة في إجمالي العملاء بلغت 23% مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن (رافد) تعمل بالتعاون مع شرطة الشارقة على توفير الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مع إتاحة جميع الخيارات الممكنة أمامهم لمواكبة أحدث التقنيات، سواء ما يتعلّق بسهولة وسرعة الحصول على الخدمة عبر التطبيقات الذكية، أو الاستفادة من الآليات والمعدات الحديثة المتوافرة في مرافق رافد، ونتمنى دائماً السلامة لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق.

خدمات

وقال المدفع إن التطبيق يتميز بتوفير مجموعة من الخدمات الإضافية التي تشمل خدمة المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، مثل التزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، إلى جانب خدمة «أوتو إكسبرس»، وهي عبارة عن منشأة متكاملة لإصلاح جميع أنواع المركبات، وخدمة «أوتو إكسبرس المتحركة»، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم جميع الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، مثل استبدال الإطارات، أو إصلاحها وفق أعلى معايير الجودة.

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