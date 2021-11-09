شرطة عجمان تدشن مركز 6 سيجما

المصدر: عجمان - البيان

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دشن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركز 6 سيجما في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان، وذلك بهدف المساهمة في عمليات التطوير والتحسين المستمر باستخدام منهجية 6 سيجما، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن افتتاح مركز 6 سيجما جاء بالنظر لأهمية منهجية 6 سيجما كأداة من أدوات تطوير العمل الإداري، وهي منهجية عالمية معتمدة ثبت نجاحها في تجارب عالمية أسهمت بشكل كبير في تطوير العمل والعودة على المؤسسة بثمار إيجابية من خلال تقديم العمليات الإدارية بأعلى معايير الجودة.

تطوير

من جانبه أوضح العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء أن منهجية 6 سيجما من أهم أدوات تطوير العمل الإداري التي تعتمد على التحليل الدقيق للبيانات والإحصائيات المجمعة، للتعرف على مواطن الخلل والعيوب في الإجراءات أو المنتجات، وتهدف هذه المنهجية إلى دراسة كل عنصر من عناصر الجودة، للعمل على معالجتها بشكل دائم ومحاولة تقليل نسبة الأخطاء لتصل إلى نسبة صفر كلما أمكن ذلك.

حيث يعتمد نظام (6 سيجما) على معايير أساسية مبادئها تعريف العمليات ومن ثم قياس مستواها وتحليلها ثم تطويرها والوصول إلى أعلى مراحل ضبط الجودة في العمليات والخدمات.

وأضاف مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء أن شرطة عجمان دربت موظفيها على منهجية 6 سيجما بثلاثة مستويات، فكانت المرحلة الأولى تدريب الفئات القيادية والإشرافية على مبادئ منهجية 6 سيجما، ومن ثم شملت المرحلة الثانية والثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً في منهجية 6 سيجما لنخبة من الموظفين بمستويات الحزام الأصفر والأخضر، بهدف تدريبهم على المشاريع التحسينية وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة في عمليات التطوير والتحسين المستمر، وتأتي هذه الجهود للمساهمة في تحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة عجمان في إطار منظومة الأداء الاستراتيجي في حكومة عجمان ووزارة الداخلية.

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