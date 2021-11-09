«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 638 محطة توزيع فرعية

المصدر: الشارقة - البيان

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بدأت مكاتب الطوارئ بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية وحماية المحولات جهد 11 ك.ف ولوحات التوزيع الفرعية في مختلف مناطق مدينة الشارقة وأنجزت صيانة 638 محولاً ولوحة توزيع خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات القيادة بضرورة توفير أفضل وسائل الأمن والحماية للمحولات وتطوير الشبكات في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات العالمية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع محطات ولوحات التوزيع والمحولات والشبكات.

وأوضح أن الهيئة أعدت برامج محددة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تتم في أشهر الشتاء، حيث تقل نسبة الأحمال وتبدأ أعمال الصيانة الدورية في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر أبريل وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وكشف المهندس عبد الرحمن كرم مدير مكاتب طوارئ الكهرباء أن أعمال الصيانة لمحطات ولوحات التوزيع والوصلات والمحولات الكهربائية التي نفذتها الهيئة في مدينة الشارقة، تتضمن تجديد وتغيير عدد من الوصلات والكابلات واستبدال عدد من المحولات بأخرى جديدة، وذلك تجنباً لحدوث أي انقطاع وتخفيض الحالات الطارئة.

تفتيش

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش الإضافات العشوائية التي تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أية ظروف طارئة، وتعمل على توفير الإمكانيات، واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها وتأهيلها، للعمل في أقسام الصيانة وتراعي أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.

وأن فرق العمل تعمل في تسارع منقطع النظير لإنجاز أكبر عدد ممكن من غرف الحماية حفاظاً على الشبكة الكهربائية وضمان عملها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن أهداف الصيانة الوقائية هي المحافظة على المعدات، وتساعد على زيادة العمر الافتراضي للوحدات وتحسين الكفاءة وتقليل نسبة حدوث الأعطال والهيئة تحرص على توفير قطع الغيار والعمالة الفنية المدربة لإجراء عمليات الصيانة.

وأكد أن الهيئة تستقبل أية ملاحظات أو اقتراحات من المشتركين وتعمل على تلبية متطلباتهم ويقوم الفنيون بجولات في مختلف المناطق لمتابعة أعمال الصيانة وتقييم أوضاع خطوط ومحولات الكهرباء وإجراء الصيانة الفورية لها.

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