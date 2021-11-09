مدير «الأمن الجنائي بأبوظبي» يستقبل المتعاملين في مركز شرطة الهير

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مركز شرطة الهير ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية» والتقى بالجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.

وشارك في إنجاز معاملات الجمهور، ووقف على كفاءة وفاعلية إجراءات العمل فيها، واستمع إلى آرائهم لتعزيز الجهود التطويرية، ووجه مدير المركز والضباط بتقديم كل التسهيلات للجمهور وإسعادهم والتحسين المستدام.

ورافق مدير قطاع الأمن الجنائي في الزيارة بمركز شرطة الهير العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين.

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