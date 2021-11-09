مركز شرطة نايف يكرم آسيوياً لأمانته

المصدر: البيان

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بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي، كرم العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، السيد محمد كفيل الدين عبد الغني، آسيوي الجنسية، وذلك لتسليمه المركز مبلغ مالي قدره 349 ألف درهم و500 ريال سعودي، عثر عليها في منطقة اختصاص المركز.

وقدم العميد طارق تهلك، خلال التكريم الذي حضره العقيد عمر عاشور، نائب مدير المركز، شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية لمحمد كفيل الدين عبد الغني، وذلك لأمانته وحرصه على رد الأمانات لأصحابها، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

وتقدم العميد طارق تهلك بالشكر والتقدير إلى محمد كفيل الدين عبد الغني لحسن أمانته وتعاونه وتسليمه المبلغ إلى شرطة دبي.

ومن جانبه أعرب محمد كفيل الدين عبد الغني عن سعادته بالتكريم، مؤكداً أنه حافز له وللجميع بأهمية الحرص على الأمانة وإعادتها لأصحابها.

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