توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً على مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:36 والمد الثاني عند الساعة 07:30 و الجزر الأول عند الساعة 09: 23 والجزر الثاني عند الساعة 23:41.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثاني عند الساعة 02:39 و الجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 22 70 30

دبي 31 23 65 25

الشارقة 31 19 65 30

عجمان 30 25 75 25

أم القيوين 31 23 75 20

رأس الخيمة 31 17 75 25

الفجيرة 31 21 80 30

العين 31 20 60 25

ليوا 19 32 60 20

الرويس 32 22 70 25

السلع 31 24 75 30

دلما 30 25 80 30

طنب الكبرى 30 26 85 25

طنب الصغرى 30 26 85 25

أبو موسى 30 25 80 25

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