333.7 مليوناً صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

حيث ارتفع صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 18% ليبلغ 333.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2021، مقارنة بـ 282.8 مليون درهم للفترة نفسها من 2020.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 2.4٪ ليصل إلى 3.24 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ 3.17 مليارات للفترة نفسها من عام 2020.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: تؤكد نتائجنا الإيجابية وارتفاع صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي قوة الركائز التي تستند إليها الشركة واستراتيجيتها الواضحة .

إضافة إلى الانتعاش الملحوظ للأنشطة الاقتصادية، وشكلت محفظتنا المتنامية من الاستثمارات وقدرتنا على الاحتفاظ بعملائنا واستقطاب عملاء جدد عوامل أساسية أسهمت في تحقيق هذا النمو القوي، ومع تواصل مسار التعافي الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من العام، فإننا نتوقع مواصلة مسيرة نمو أعمالنا من حيث إجمالي المبيعات وصافي الإيرادات.

وأضاف: استطعنا بكفاءة واقتدار مواصلة جني ثمار العمل الجاد والدؤوب.

حيث قامت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني المتخصصة في قطاع التأمين «إيه إم بست» بمنح تصنيف الشركة عند مستوى (A ممتاز)، والتصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل بتقييم «a»، وبنظرة مستقبلية مستقرة، وواصلت الشركة عقد الشراكات التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز شركات التأمين الموثوقة في الدولة.

وأكد أنه مع استمرار الشركة في توظيف قوتها المالية وملاءتها المالية المتينة ومع تواصل مسار التعافي الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من العام، فإننا نتوقع مواصلة مسيرة نمو أعمالنا من حيث إجمالي المبيعات وصافي الإيرادات، كما ستواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية لمواكبة ظروف السوق ومسارات التعافي الحالية ومرحلة ما بعد (كوفيد19).

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «حققت الشركة أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وأظهرت كفاءة تشغيلية عالية ساعدت على تعزيز القدرات التنافسية الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح وتحقيق مكاسب قوية لركائز الأعمال الرئيسية مثل إجمالي الأقساط المكتتبة وإيرادات الاستثمار».

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