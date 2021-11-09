الطوارئ والأزمات: تحديث بروتوكول عودة الصلاة في المساجد والمصليات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم، عن تحديث بروتوكول عودة الصلاة في المساجد والمصليات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكدت فتح أحواض الوضوء بطريقة ترك حوض مغلق بين الحوض والحوض الآخر، وإعادة توفير المحارم الورقية من خلال الأجهزة الإلكترونية لتزويد المحارم وتجنب الاتصال المباشر في أماكن الوضوء والمساجد.

ونوهت إلى توفير إرشادات خاصة في أماكن الوضوء بطريقة الوضوء السلسلة وخاصة المضمضة واستنشاق الماء بطريقة صحية، إزالة جميع الأحذية الخاصة بالوضوء أو بدورة المياه.

يشمل البروتوكول المحدث فتح مصليات الطرق الخارجية وأماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء.

توجيه العاملين بالمساجد والمصليات إلى طباعة ولصق الإرشادات التوعوية في أماكن الوضوء بالإجراءات الاحترازية بعدة لغات تتضمن العربية والانجليزية والأوردو.

يتضمن البروتوكول وجوب تنظيف وتطهير وتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه قبل كل صلاة وبشكل دوري، مع تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين إلى متر ونصف المتر.

سيتم غلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها مسبقاً.

بالنسبة لاستخدام دورات المياه التابعة للمساجد والمصليات، على الإدارة أن توفر عمال نظافة طوال الوقت. كما يجب توفير أدوات التعقيم عند مخارج أماكن الوضوء وعلى جميع المصلين تعقيم اليدين بعد الوضوء.

توفير إرشادات خاصة في أماكن الوضوء بطريقة الوضوء السلسلة وخاصة المضمضة واستنشاق الماء بطريقة صحية، إزالة جميع الأحذية الخاصة بالوضوء أو بدورة المياه.

على عامل النظافة تنظيف وتطهير وتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه بعد انتهاء المصلي من الوضوء أو دورة المياه قبل استخدام المصلي الآخر.

الإشارة إلى أنه هناك عدد من الأدوار والمسؤوليات المنوطة في هذا البروتوكول من الجهات المعنية لرصد أية تجاوزات أو مخالفات من رواد المساجد والمصليات.

بالإضافة إلى التنسيق مع شركة النظافة والتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه قبل كل صلاة بإشراف ومتابعة إدارة محطات الوقود وأئمة المساجد. ونؤكد أهمية التنسيق مع الجهات المختصة من البلديات المحلية وغيرها لاعتماد آلية وأدوات مواد التعقيم ومواعيدها.

نشير أيضاً إلى قيام الأئمة وعمال النظافة بأخذ اللقاح والفحص الدوري PCR كل 14 يوم مع اعتماد تطبيق الحصن، بجانب الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى وتجنب الحضور للمسجد.

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