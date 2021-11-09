محمد بن زايد وسلمان بن حمد يشهدان مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم..

مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، تبادلتها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، ومذكرة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام 2021 - 2922 - 2023 -، تبادلتها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، تبادلها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين مع سعادة جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع سعادة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في مملكة البحرين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، تبادلها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية - الجوية العالمي في البحرين، تبادله معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الدولية مع سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ومذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية مع سعادة كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، ومذكرة تفاهم بشأن التغير المناخي والتعاون البيئي، تبادلها معالي الدكتور سلطان أحمد بن الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة البحريني، ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك وشركة تطوير للبترول في البحرين، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مع سعادة محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك والشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مع سعادة محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، تبادلها سعادة سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع سعادة الشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، تبادلها سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني مع سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني، ومذكرة تفاهم بين دبي اللوجستية العالمية "DLW" ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تبادلها سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي مع معالي كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني.

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