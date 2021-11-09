رئيس قبرص يستقبل عبدالله بن زايد

المصدر: وام

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استقبل فخامة الرئيس نيكوس اناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة القبرصية نيقوسيا وذلك بحضور معالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجمهورية قبرص الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة الرئيس نيكوس اناستاسياديس سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

كما بحث الجانبان الأوضاع في شرق المتوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية القبرصية.. مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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