دفاع مدني رأس الخيمة يسيطر على حريق مصنع زيوت دون إصابات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أخمدت فرق دفاع مدني رأس الخيمة، مساء أمس الاثنين، حريقا متطوراً اندلع في مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء من دون أن يسفر ذلك عن وقوع أية إصابات.

وأوضح العميد محمد عبدالله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، خلال تواجده بموقع الحادث برفقة العقيد حمد سالمين، رئيس قسم العمليات والمقدم سالم الشاعر، رئيس قسم المراكز، إن بلاغا ورد من عمليات الشرطة في تمام السابعة والنصف من مساء أمس الاثنين يشير إلى نشوب حريق كبير في مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء.

وأضاف: فور تلقي البلاغ تحركت 4 فرق إطفاء من مراكز الإدارة، والجزيرة الحمراء، والرفاعة، والدقداقة بدعم ومساندة دفاع مدني أم القيوين، إلى موقع الحادث، ونجحت جهودهم في إخماد الحريق والسيطرة على الموقع خلال ساعة، قبل أن تبدأ عملية التبريد لمدة ساعتين بواسطة المياه، مشيراً إلى مساهمة شركة سيراميك رأس الخيمة بتوفير صهاريج مياه.

وأشار إلى أن الحريق نتجت عنه خسائر مادية لم تقدر بعد، من دون تسجيل أية إصابات جسمانية، وتم تسليمه لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة للوقوف على أسبابه واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، مشيدا بتعاون كافة الجهات ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والاتحاد للكهرباء والإسعاف الوطني في التعامل مع الحادث، مما كان له أكبر الأثر في الحد من نتائجه وسرعة السيطرة عليه وإخماده.

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