منصور بن محمد: نعمل وفق رؤية محمد بن راشد لترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أمناً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية المجلس وخططه التنفيذية تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للفرق القائمة على أمن المنافذ، وتأكيد أعلى درجات جاهزيتها للتعامل مع مختلف أشكال المخاطر والتحديات، بما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمُجتمع.

حضور

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع ‏الثاني للمجلس والذي عُقد أمس في مقر «إكسبو 2020 دبي» وضمن منصة 71|50 لحكومة المستقبل، بحضور الفريق محمد المري، نائب رئيس المجلس، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، واللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء أحمد محمد بن ثاني، وجمال الحاي، وإبراهيم حسين أهلي، ود. عبد الله بو سناد، ومحمد اللنجاوي، وأمين عام المجلس عمر علي سالم العديدي.

ودون سموه عبر «تويتر» أمس: «ترأست اليوم الاجتماع الثاني لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية في مقر إكسبو 2020 دبي... نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم في مستويات الأمن والأمان، هدفنا في مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للتعامل مع مختلف التحديات».

ونوّه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية خلال الاجتماع بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس، ودوره في رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية على المستويين المحلي والاتحادي، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المُرتبِطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستوياته، وضمان تنافسية الإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد مجموعة من القرارات تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس المجلس خلال الجولات الميدانية التي قام بها خلال الأسابيع الماضية وشملت عدداً من المنافذ الحدودية للإمارة، ومن أهمها: مشروع تطوير منفذ حتا البري لما له من أهمية كونه نقطة عبور حيوية سواء للمسافرين أو لعمليات الشحن البري، وتشكيل لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في إمارة دبي، لتقوم بمراجعة ودراسة شؤون القطاع البحري في الإمارة من الناحية التشغيلية والاقتصادية والبيئية، وكذلك تشكيل فريق الاستراتيجية والمؤشرات وتكليفه بمراجعة المسائل الاستراتيجية ورفع التصورات المناسبة بشأنها.

رسم

جدير بالذكر أن مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد استراتيجية شاملة في هذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها، والتي يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منفذ حدودي، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة لأمن المنافذ الحدودية بما يتواءم مع التوجهات العامة على مستوى الدولة.

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