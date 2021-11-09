توزيع المناصب الإدارية واللجان في «جمعية رعاية الأحداث»

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الاجتماع الأول لـ«جمعية توعية ورعاية الأحداث» في دورتها الثامنة 2020 - 2024، الذي عقد بفندق فورسيزنس دبي.

وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية وتحديد رؤساء اللجان، للأعضاء للدورة الجديدة في الفترة 2020 - 2024، حيث تم إعادة اختيار نفس تشكيلة مجلس الإدارة السابق، فتولى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئاسة مجلس الإدارة، وسلطان صقر السويدي، نائباً للرئيس، والدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، وهيام عامر الحمادي، مشرف وممثل فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، والدكتور سيف الجابري، رئيس لجنة البحوث والدراسات، وبدرية الياسي، رئيس اللجنة التربوية.

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